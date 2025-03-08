البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشية جرجا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا مرقوريوس أسقف إيبارشية جرجا بمحافظة سوهاج.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا مرقوريوس عرض على قداسة البابا تواضروس بعض الموضوعات الخاصة بالخدمة في إيبارشية جرجا.

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشيتي روما ونيوجيرسي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما بإيطاليا.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا برنابا عرض على قداسة البابا تواضروس الثاني، بعض الملفات الخاصة بخدمته الرعوية.

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشية نيوجيرسي

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة، الأنبا جابرييل الأسقف العام والنائب البابوي في نيوچيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا جابرييل ناقش مع قداسة البابا تواضروس الثاني، بعض الموضوعات الخاصة بخدمة نيافته الرعوية.

الأنبا نوفير يرسم 135 شماسا للخدمة في كنائس الخصوص

صلى الأنبا نوفير، أسقف إيبارشية شبين القناطر وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي، بمشاركة كهنة الكنيسة وبعض من كهنة الإيبارشية.

الشماس مطالب بنقاوة القلب

وعقب صلاة الصلح، رسم الأنبا نوفير ١٣٥ شماسًا في رتبة إبصالتس(مرتل) من أبناء الكنيسة، مشددًا على أن الشماسية ليست مجرد رتبة كنسية، بل هي خدمة روحية ومسؤولية تتطلب نقاوة القلب، والثبات في الإيمان، والإلمام بالطقوس الكنسية.

كما أكد الأنبا نوفير أن الشماس يجب أن يكون مثالًا حيًا للتقوى، حافظًا لوصايا المسيح ومدافعًا عن إيمانه بعلم ووعي.

وأشار الأنبا نوفير إلى القديس أثناسيوس الرسولي، الذي بدأ شماسًا مدافعًا عن الإيمان، حتى صار بطريركًا ومنارة للتعليم، مؤكدًا أن الشماس الحقيقي هو الذي يخدم بإخلاص ويتشبه بالقديسين في غيرتهم الروحية ومحبتهم للكنيسة.

كما دشن الأنبا نوفير أواني المذبح المقدسة والأيقونات، وسط أجواء مملوءة بالبركة، واختُتم اليوم بالتقاط الصور التذكارية مع الشمامسة الجدد، وسط فرحة كبيرة من أسرهم وشعب الكنيسة.

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