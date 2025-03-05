سيامة كاهنين للخدمة في إيبارشية ميلانو بإيطاليا

ترأس نيافة الأنبا أنطونيو، أسقف ميلانو ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي من الصوم الأربعيني المقدس.

سيامة اثنين من الشمامسة في درجة الدياكون

شاركه في الصلاة نيافة الأنبا لوقا، أسقف سويسرا الفرنسية وجنوبي فرنسا، ونيافة الأنبا مارك، أسقف باريس وشمالي فرنسا، إلى جانب مجمع كهنة إيبارشية ميلانو ورهبان الدير.

وخلال القداس، وبعد صلاة الصلح، تمت سيامة الشماس بهاء أمين كاهنًا باسم القس چيوڤاني، والشماس ماجد حماية كاهنًا باسم القس أنجيلوس، للخدمة في الإيبارشية.

كما شهدت المراسم سيامة اثنين من الشمامسة في درجة الدياكون، وهما دياكون مكسيموس ودياكون دوماديوس.

من ناحية أخرى، استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا رويس الأسقف العام بآسيا.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا رويس استشار قداسة البابا تواضروس الثاني في بعض الأمور التي تخص خدمته في آسيا.

البابا تواضروس يستقبل وفد من الكنيسة الرومانية



كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، فوج سياحي من كنيسة رومانيا الأرثوذكسية، الذين أتوا إلى مصر لزيارة معالمها السياحية، ومن بينها بعض نقاط من مسار العائلة المقدسة.



تكون الفوج من أربعة من الأساقفة إلى جانب كهنة ورهبان وأبناء الكنيسة.

ورحب قداسة البابا تواضروس الثاني بالوفد الروماني مقدمًا لهم لمحة عن تاريخ مصر العريق ونشأة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كما استعرض قداسته بإيجاز الحضارات السبع التي مرت بها مصر، وهي الحضارات الفرعونية، والقبطية، والإسلامية، والعربية، والإفريقية، والبحر المتوسطية، والرومانية واليونانية.

كما تحدث قداسة البابا تواضروس الثاني عن رحلة العائلة المقدسة وعصر الاستشهاد الذي مرت به الكنيسة في القرون الأولى، وحركة الرهبنة التي انطلقت من الكنيسة القبطية عن طريق القديس أنطونيوس أب الرهبان في العالم.

وأشار قداسة البابا تواضروس الثاني إلى العلاقة المتزنة التي تجمع الكنيسة بكافة مؤسسات الدولة، مشيدًا بالمحبة والتعاون القائم بين الكنيسة وفخامة الرئيس والحكومة والأزهر الشريف والكنائس الأخرى.

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