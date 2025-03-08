السبت 08 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، موعد عرض الحلقة التاسعة من كامل العدد ++

كامل العدد ++، فيتو
كامل العدد ++، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، تعرض قناة ON، اليوم السبت، الحلقة التاسعة من مسلسل كامل العدد ++، بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة في تمام الساعة 6 مساء.

الحلقات السابقة من كامل العدد++

 وبدأت الحلقة السابقة، بوصول شريف ابنة دينا الشربيني من تركيا، في إجازة قصيرة، لمفاجأة والدته وحضور عيد ميلاد جده.

ورفض شريف، مسامحه والده يزبك، والبدء معه صفحة جديدة، بسبب ما فعله معه منذ ولادته وتخليه عنه وعن شقيقته.

واكتشف كلا من دنيا الشربيني، وشريف سلامة، في الحلقة السابعة، عدة مخاطر تواجه أبناءهما، وهو ما جعلهما يضعان خطة لإنقاذهما.

فيما شهدت الحلقة أيضا، غيرة ميمي جمال علي حسين فهمي، من إحدى النزيلات في مزرعة والد دينا الشربيني.

كما شهدت الحلقة السادسة من مسلسل مسلسل كامل العدد، للنجمة دينا الشربيني وشريف سلامة، أحداثا مثيرة، كانت بدايتها مع تحسن الحجوزات، في مزرعة والد دينا الشربيني، الذي قام بأخذ قرض من البنك دون أخبار ابنته.

وشهدت الحلقات السابقة، تطور العلاقة بين يزبك، وشادية، لتشك ليلي والتي تجسدها دينا الشربيني، في وجود علاقة حب بينهما، فيما انفصلت فريدة ابنة شريف عن حبيبها سيف بسبب غيرته.

فيما انتقلت إنجي المقدم شقيقة شريف سلامة، للعيش معه في منزله، قبل أن تنتقل مجددا للعيش في مزرعة والد دينا الشربيني، وتتفق على العمل معه في المزرعة، كمدربة يوجا، واستشفاء.

كما شهدت الحلقات السابقة، بداية انحراف، نجل دينا الشربيني، المحترف في تركيا، بعد تعرفه على فتاة أجنبية، والسهر والشرب بصحبتها.

وأهدى صناع الجزء الثالث من مسلسل كامل العدد ++، العمل لروح ناهي سنان شقيق المنتج جمال سنان، الذي توفي في شهر نوفمبر من العام الماضي. 

ويعود مسلسل كامل العدد بجزئه الثالث في رمضان 2025، بعد النجاح الكبير الذي حققه في الموسمين السابقين.

تفاصيل مسلسل كامل العدد 3

ومسلسل كامل العدد 3 من بطولة: دينا الشربيني، شريف سلامة، بدرة، أحمد عبد الوهاب، إسعاد يونس، ميمي جمال، مريم الخشت، حسين فهمي، ألفت إمام، إنجي المقدم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.

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كامل العدد اسرة كامل العدد الجزء الثاني من مسلسل كامل العدد

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