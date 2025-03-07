الجمعة 07 مارس 2025
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أخبار مصر

فتح المتاحف العسكرية للجمهور بالمجان احتفالًا بيوم الشهيد والمحارب القديم

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية

فى إطار حرص القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية لدى مختلف فئات المجتمع وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وصون قدسيته، وتزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، تقرر فتح المتاحف العسكرية ومنطقة العرض المكشوف لبانوراما حرب أكتوبر لاستقبال المواطنين مجانًا يوم السبت الموافق الثامن من شهر مارس الجاري.

وللإطلاع على أبرز المزارات والمتاحف العسكرية يرجى زيارة الموقع الإلكتروني اضغط هنا

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