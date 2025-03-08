وزير الكهرباء يوجه بالتوسع في تركيب العدادات الكودية لمواجهة سرقة التيار

وجه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، شركات التوزيع بمواصلة خطط خفض الفقد والتصدي لظاهرة التعدي على التيار الكهربائي وتركيب العدادات المجمعة، وكذلك تركيب العدادات الكودية وتأثيرها على زيادة نسبة الطاقة المباعة من إجمالي الطاقة المشتراة من قبل الشركات وخفض الفقد التجاري.

توجيهات وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لشركات التوزيع

كما أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أهمية التأكيد على تطبيق النموذج الموحد فى محاضر سرقة الكهرباء، وتوحيد الأكواد الخاصة بتركيب العدادات الكودية والتوسع فى تركيب عدادات داخل أكشاك الكهرباء فى المناطق الأكثر فقدا للتيار، وزيادة أعداد فرق الضبطية القضائية والتنسيق الدائم والمستمر مع الشرطة والأجهزة المعنية لخفض نسب الفقد.

خطط وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لوقف نسب الفقد الكهربائي

وشدد وزير الكهرباء علي أهمية الالتزام بالمعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية والحرص على الصيانة والمتابعة الدورية والتواجد الميداني والعمل على تعظيم العوائد والحفاظ على ما تم من تطوير في قطاع الكهرباء واستثمار الدولة في البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي على مدار السنوات العشر الماضية.

وأكد أيضا علي الالتزام بخطط تدعيم شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية فى إطار الحرص على جودة الخدمة المقدمة، وكذلك جودة متابعة ما يتم تنفيذه للتأكد فى النهاية من وصول خدمة لائقة بالمواطن وتتناسب وحجم الانفاق الذى تحملته الدولة، ومواصلة الجهود لمواجهة سرقات التيار الكهربائى، ومتابعة المتأخرات.

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