الخميس 06 مارس 2025
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نقل الكهرباء تسلم شركة أمن وحراسة أعمال تأمين أبراج خطوط التيار في قنا

أبراج نقل الكهرباء
أبراج نقل الكهرباء
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أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء تسليم إحدى شركات الأمن والحراسة أعمال تأمين وحراسة جميع أبراج خطوط في محافظة قنا، والتي تتجاوز أعدادها 6000 برج بجهودها المختلفة (500 و220 و66 ك.ف).

تأمين ابراج الكهرباء بقنا ونجع حمادي

كما تشمل أعمال التأمين تحديد المخاطر وإعداد الخطط الأمنية المشتركة بين منطقة كهرباء مصر العليا وواجبات شركة الحراسات في الوقت الحالي وكذلك دور رجل الأمن بالمنطقة وأساليب تنمية الحس الأمني لهم والمهارات اللازمة.

 

ويأتي هذا الاجراءات ضمن خطة لتطوير وتعزيز منظومة التأمين والحراسة لمواجهة كافة التهديدات الأمنية، خاصة سرقات الأبراج، وذلك من خلال اتخاذ جميع الحلول الأمنية اللازمة باستخدام الأفراد والمعدات والسيارات، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن الحفاظ على تأمين الأبراج الكهربائية.
 

اهداف الشركة المصرية لنقل الكهرباء من تأمين الابراج 


ويهدف هذا التعاون إلى الحفاظ على الأبراج الكهربائية المملوكة للشركة المصرية لنقل الكهرباء التي تعد شريانًا رئيسيًا لنقل الكهرباء بالشبكة القومية، وضمان استمرارية العمل بكفاءة وأعلى معايير الأمان والسلامة.

وقال العميد شعيب رئيس قطاع الأمن بالشركة المصرية لنقل الكهرباء: إن هناك غرامات على المسئول عن التأمين، في حالة حدوث أي أعمال تفجيرية أو تخريبية او سرقة للأبراج المتفق على تأمينها.

وأشار إلى أن أبراج الكهرباء يصعب تأمينها بنسبة 100%، خاصة التى توجد بالمناطق الصحراوية، ولا يوجد بها سكان، مشيرًا إلى أن الأبراج بالقرى والنجوع وداخل الأراضى الزراعية يمكن تأمينها، من خلال انتشار مكثف لرجال قطاع الامن وقطاع الخطوط بالمناطق.

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