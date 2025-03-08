موقف محمد صلاح، تشكيل ليفربول المتوقع أمام ساوثهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي

يلتقي فريق ليفربول، بقيادة النجم المصري محمد صلاح، اليوم السبت، نظيره ساوثهامبتون على أرضية ملعب "الأنفيلد" ضمن لقاءات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوانساه، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: جرافنبرخ، كورتيس جونز.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، هارفي إليوت، لويس دياز.

خط الهجوم: داروين نونيز.

أرقام رائعة لمحمد صلاح أمام ساوثهامبتون

وخاض الملك المصري كما تطلق عليه جماهير ليفربول، 12 مباراة ضد ساوثهامبتون، ساهم خلالها في تسجيل 13 هدفا، بعدما أحرز 9 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة لزملائه، علما بأنه أحرز هدفين في فوز الفريق الأحمر 3-2 على الفريق الملقب بـ(القديسين) في مباراة الفريقين بجولة الذهاب للبطولة، التي أقيمت في نوفمبر الماضي، على ملعب سينت ماري.

وخلال اللقاءات الـ12 الماضية أمام ساوثهامبتون، قاد صلاح ليفربول لتحقيق 10 انتصارات مقابل التعادل في لقاء وحيد، والخسارة في مثلها.

ويسعى النجم الدولي المصري محمد صلاح، في العودة لهز الشباك مرة أخرى، بعدما صام عن التسجيل في مباراتي ليفربول الأخيرتين أمام نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي، وسان جيرمان بدوري الأبطال، لا سيما في ظل الدفاع الهش، الذي يعاني منه ساوثهامبتون.

موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون

وتنطلق مباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون

وتذاع مباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويسعى ليفربول إلى تحقيق الفوز من أجل تعزيز صدارته بشكل أكبر والاقتراب خطوة أكثر نحو لقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

وحقق ليفربول فوزًا صعبًا في مباراة الدور الأول من هذا الموسم على ساوثهامبتون، بثلاث أهداف مقابل هدفين.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، حيث خاض مباراة أكثر، في حين أن ساوثهامبتون لديه 9 نقاط في المركز العشرين والأخير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.