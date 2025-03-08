إصابة 12 شخصا على الأقل بإطلاق نار في حانة بمدينة تورونتو الكندية

أفادت السلطات الكندية، اليوم السبت، بتعرض 12 شخصًا لإصابات إطلاق نار، خلال عملية هجوم هزت البلاد، قرب مدينة تورنتو.

وقالت شرطة تورنتو، إنها تحقق في إطلاق نار داخل حانة بمدينة سكاربورو، المجاورة لتورنتو، حيث أصيب العديد من الأشخاص ليلة الجمعة، مشيرة إلى أن المشتبه به "ما يزال طليقًا".

كما أفادت فرق الإسعاف في تورونتو لقناة CP24 بأن الوضع كان "ديناميكيا"، وأن الإصابات تراوحت بين طفيفة وخطيرة.

وتم إخطار الشرطة بعملية إطلاق النار داخل الحانة، في الساعة 10:40 مساء بتوقيت تورنتو.

ومن جانبها أفادت قناة CTV الكندية بإصابة 12 شخصا على الأقل في حادث إطلاق نار داخل حانة قرب مركز سكاربورو التجاري بمدينة تورونتو مساء الجمعة.

ونقلت القناة عن مصادر في فرق الطوارئ الطبية أن جميع المصابين نقلوا لتلقي العلاج في مستشفيات قريبة، دون ذكر تفاصيل عن طبيعة إصاباتهم أو حالتهم الصحية.

ووفقا للقناة فقد توجهت فرق الطوارئ إلى موقع الحادث في حانة "بايبور أرمز" الواقعة على عنوان 520 شارع بروغريس أفينو في الساعة 10:40 مساء، بعد تلقي بلاغات عن إطلاق نار.

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