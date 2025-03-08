روبيو لنظيره الأوكراني: ترامب مصمم على إنهاء الحرب بأقرب وقت ممكن

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، أن الوزير ماركو روبيو شدد خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني على ضرورة اتخاذ جميع الأطراف خطوات لضمان السلام المستدام.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية: “تحدث وزير الخارجية ماركو روبيو هاتفيًّا اليوم مع وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيا. وأكد الوزير تصميم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن”.

وأضاف البيان أن روبيو: "شدد على أن جميع الأطراف يجب أن تتخذ خطوات لضمان السلام المستدام".



وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يناير الماضي أن هدف حل الصراع في أوكرانيا لا ينبغي أن يكون وقف إطلاق النار لفترة قصيرة أو فترة راحة لإعادة تجميع القوات وإعادة التسلح بهدف مواصلة الصراع في وقت لاحق، بل السلام الطويل الأمد.

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