السبت 08 مارس 2025
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أخبار مصر

عدد ساعات الصيام ثامن أيام رمضان

عدد ساعات الصيام
عدد ساعات الصيام

يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم السبت بالتزامن مع ثامن أيام شهر رمضان الكريم 13 ساعة و32 دقيقة، حيث يرفع أذان المغرب 59: 5 مساء

ويصل متوسط عدد ساعات الصيام خلال الشهر الكريم إلى 14 ساعة.  

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وكان قد أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن هلال شهر رمضان 1446 هجريا ولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية والدقيقة ال47  قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة 28 فبراير (يوم الرؤية).
هلال رمضان 2025

وظل الهلال الجديد لمدة 33 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة وفي القاهرة 37 دقيقة وفى سماء باقي محافظات جمهورية مصر العربية لمدد تتراوح بين 34:37 دقيقة

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فظل لمدد تتراوح بين (20:44 دقيقة)ماعدا  جاكرتا حيث غرب القمر قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة.

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