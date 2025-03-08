منتخب المحليين يختتم اليوم استعداداته لمواجهة جنوب إفريقيا

منتخب المحليين ، يختتم منتخب للمحليين اليوم السبت، استعداداته لمواجهة نظيره جنوب إفريقيا في إياب المرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للمحليين، المقرر إقامتها في كينيا وتنزانيا وأوغندا في شهر أغسطس المقبل.

ومن المقرر، أن يخوض منتخب مصر للمحليين مرانًا خفيفًا على ملعب إستاد هيئة قناة السويس، تحت قيادة مديره الفني وائل رياض.

منتخب مصر يؤدي مرانه الرئيسي

أدى المنتخب الوطني للمحليين تحت قيادة الكابتن وائل رياض المدير الفني للفريق مرانه الرئيسي على إستاد هيئة قناة السويس استعدادًا لمواجهة جنوب إفريقيا المقررة غدًا الأحد في لقاء الإياب ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة أمم إفريقيا للمحليين.

وائل رياض يؤكد أهمية المباراة

وأكد وائل رياض المدير الفني للفريق أهمية المباراة أمام المنتخب الجنوب إفريقي، وأن منتخب المحليين قادر على حسم التأهل للدور التالي من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين.

مران منتخب المحليين، فيتو

وأشاد المدير الفني بعناصر المنتخب والروح التي يتمتع بها اللاعبون والأداء المميز الذي ظهروا عليه في مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

لاعبو منتخب المحليين يتعهدون بالفوز على جنوب إفريقيا

ومن جانبهم، تعهد لاعبو منتخب المحليين بتخطي جنوب إفريقيا في التصفيات المؤهلة للبطولة القارية.

ويُذكر أن الفائز من مجموع مباراتي مصر وجنوب إفريقيا يواجه المتأهل من الثنائي جزر القمر ومالاوي في المرحلة الثانية من التصفيات، على أن يُقام لقاء الذهاب في أحد أيام 2 أو 3 أو 4 مايو المقبل، والإياب في أحد أيام 10 أو 11 أو 12 من الشهر نفسه.

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