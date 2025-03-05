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رياضة

منتخب المحليين يستأنف اليوم تدريباته استعدادًا لجنوب إفريقيا

منتخب مصر للمحليين،
منتخب مصر للمحليين، فيتو

منتخب المحليين، يستأنف منتخب مصر للمحليين، اليوم الأربعاء، تدريباته بمركز المنتخبات الوطنية، استعدادا لمباراة الإياب أمام نظيره منتخب جنوب أفريقيا، في المرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للمحليين، المقرر إقامتها في كينيا وأغندا وتنزانيا في شهر أغسطس المقبل.

راحة سلبية للاعبين منتخب المحليين

كانت بعثة منتخب مصر للمحليين عادت إلى القاهرة  أمس الثلاثاء قادمة من جنوب أفريقيا، بعد خوض مباراة الذهاب أمام جنوب أفريقيا، وحصل اللاعبون على راحة سلبية بقرار من المدير الفني وائل رياض لقضاء اليوم مع أسرهم.

ويستأنف منتخب المحليين تدريباته اليوم تحت قيادة مديره الفني وائل رياض، استعدادا للقاء الإياب أمام جنوب أفريقيا.

منتخب المحليين، فيتو
منتخب المحليين، فيتو

منتخب مصر يتعادل 1-1 أمام جنوب إفريقيا بالذهاب

وانتهت مباراة الذهاب بين منتخب مصر للمجليين ونظيره الجنوب الأفريقي، التي أقيمت الأحد الماضي على ملعب المنافس بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما 

ويحتاج منتخب مصر للتعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة على جنوب أفريقيا في لقاء الإياب بستاد هيئة قناة السويس، من أجل بلوغ المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للمحليين

موعد مباراة منتخب المحليين أمام جنوب أفريقيا

تقام مباراة الإياب بين منتخب مصر للمحليين ونظيره الجنوب أفريقيا يوم الأحد المقبل 9 مارس، على ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية

تنطلق أحداث مباراة منتخب المحليين أمام جنوب أفريقيا في تمام التاسعة مساء، وتنقلها شبكة قنوات أون سبورت على الهواء مباشرة.

طاقم حكام مباراة مصر للمحليين أمام جنوب أفريقيا

ويُدير مباراة الإياب طاقم تحكيم غاني يقوده دانيال لاريا حكمًا للساحة، ويعاونه إيمانويل دولاجبانو وسيث أبليتور مساعدين، وتشارلز بولو حكمًا رابعًا.

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