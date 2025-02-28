كيم يختبر صبر ترامب بـ"الردع النووي"، تجربة صاروخية جديدة لكوريا الشمالية

ثاني اختبار في عهد ترامب، أطلقت كوريا الشمالية "صاروخ كروز إستراتيجي" في البحر الأصفر يوم الأربعاء الماضي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية اليوم الجمعة، مشيرة إلى أنّ هذه المناورة هدفت إلى إظهار أداء "ردعها النووي".

وأعلنت بيونج يانج اليوم الجمعة أن "وحدة فرعية متخصّصة من وحدات الصواريخ المشتركة للجيش الشعبي الكوري في المنطقة الغربية نفّذت تجربة إطلاق صاروخ كروز استراتيجي".

قدرة بيونج يانج على شن هجوم مضاد في أي مكان

وأشارت الوكالة الكورية الشمالية إلى أن الهدف من التمرين كان تحذير أعداء كوريا الشمالية من "قدرة بيونج يانج على شن هجوم مضاد في أي مكان"، وتنبيههم إلى "حالة استعداد وسائلها المختلفة للعمليات النووية".

وحضر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الاختبارات التي جرت يوم الأربعاء الماضي وكانت تهدف إلى تحذير أعداء كوريا الشمالية من "قدرة بيونج يانج على شن هجوم مضاد في أي مكان" وتنبيههم إلى "حالة استعداد وسائلها المختلفة للعمليات النووية".

الردع النووي

ونقلت الوكالة الكورية الشمالية عن كيم قوله إن هدف كوريا الشمالية من تنفيذ عمليات الإطلاق هو التحقق من "موثوقية وعمل مكونات ردعها النووي وإظهار قوتها".

وأكد كيم أنّ مسؤولية القوات المسلحة النووية الكورية الشمالية هي "الدفاع عن السيادة والأمن الوطنيين"، مشيرا إلى أن القوات المسلحة "لديها مهمة وواجب" يتمثلان في تحسين "الجهوزية القتالية للقوة النووية والاستعداد الكامل لاستخدامها".

وأظهرت لقطات بثتها وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية كيم محاطا بمسؤولين وهو يحمل منظارا ويشاهد صاروخا يدمر مبنى صغيرا على جزيرة قريبة.

ولم تحدد الوكالة الكورية الشمالية مكان إجراء الاختبار. وذكر موقع "إن كيه نيوز" المتخصص أنه حصل قرب مدينة نامفو، على بعد نحو 130 كيلومترًا شمال الحدود مع كوريا الجنوبية.

ووفقا للوكالة الكورية الشمالية، نفّذت المقذوفات مسارا بيضاويا يبلغ طوله 1587 كيلومترًا فيما يزيد قليلا عن ساعتين وعشر دقائق، قبل أن "تصيب أهدافها بدقة".

ثاني اختبار في عهد ترامب

وتعد هذه التجربة الصاروخية الثانية التي تجريها كوريا الشمالية منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وكانت التجربة الأولى في 26 يناير، حين اختبرت بيونج يانج ما وصفتها بأنها "صواريخ كروز استراتيجية بحر-أرض".

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