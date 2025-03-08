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حالة الطقس اليوم السبت 8 -3- 2025 بمحافظة البحيرة

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم بمحافظة البحيرة، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بمحافظة البحيرة اليوم، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، على كافة الأنحاء حيث تسجل درجات  الحرارة 21 نهارًا و11 درجة  ليلًا.

 

حالة الطقس اليوم بالقاهرة والمحافظات

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة  اليوم السبت، حيث يسود طقس مائل للدفء على أغلب الأنحاء ودافئ على الجنوب، بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

طقس الغد في الصباح الباكر وليلًا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلًَا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.


وفي ما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   13  ودرجة الحرارة العظمى 23

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 22

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 22

بنها: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى  23

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 19

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 10  و درجة الحرارة العظمى 24

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 04 ودرجة الحرارة العظمى 17

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 22

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 23

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى  24

السويس: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى: 23

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 24

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 24

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 23

بني سويف: درجة الحرارة الصغرى  11 ودرجة الحرارة العظمى 23

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 24

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 09  ودرجة الحرارة العظمى:  25

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  09 ودرجة الحرارة العظمى 25

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 25

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 26


كما وجهت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت في الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار.

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