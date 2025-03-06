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أخبار مصر

ربط عمليات القاهرة مع الأرصاد الجوية تحسبا لأي تقلبات الساعات المقبلة

ربط عمليات القاهرة
ربط عمليات القاهرة مع الأرصاد الجوية تحسبا لأي تقلبات، فيتو
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أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار الساعة وإخطار كافة الأحياء للتحرك السريع عند الضرورة تجنبًا لحدوث أزمات، مع ربط كافة غرف عمليات الأحياء بغرفة العمليات المركزية للتعامل الفورى مع أى تراكمات لمياه الأمطار.

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وأشار محافظ القاهرة إلى وجود خطة للانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ للتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ أو تجمع مياه فى أي موقع  بالتنسيق بين الاحياء وفروع شركة الصرف الصحى، وشركة مياه القاهرة، وهيئة النظافة، والحماية المدنية، وشرطة المرافق لتنفيذ خطة المحافظة التى تم وضعها.


وكانت القاهرة شهدت أمطارا متوسطة الشدة رعدية صاحبها حبات البرد   قبل الافطار، حيث تكاثرت السحب الممطرة.

و تم توزيع الشفاطات العملاقة والنافورى والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق ومناطق تجمعات الأمطار طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، لتسهيل إزالة اى تجمعات مائية بما لايؤثر على انتظام الحركة المرورية، مع  التواصل الدائم مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة،  وغرفة العمليات المركزية بالديوان للاستجابة السريعة لأية بلاغات او شكاوى من المواطنين خاصة بأماكن تجمع المياه لازالتها على الفور.

 

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