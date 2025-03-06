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أخبار مصر

سيول وأمطار رعدية، الأرصاد تعلن المناطق المتضررة من الأمطار غدا

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

أعلنت هيئة الارصاد الجوية سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية على السواحل الشمالية الشرقية تصل لحد السيول على سيناء تمتد خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة وذلك على فترات متقطعة

 

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة، ويسود طقس معتدل  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الغربية، وجنوب سيناء ومائل للحرارة على جنوب الصعيد بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية و شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:11

 

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