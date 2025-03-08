السبت 08 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مصطفى محمد يحتفي بهدف شيكابالا في مرمى مودرن سبورت بالكأس (صورة)

مصطفى محمد، فيتو
مصطفى محمد، فيتو

نشر مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي، مقطع فيديو بهدف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك، في مرمى مودرن سبورت التي أقيمت بكأس مصر عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام".

ووضع مصطفى محمد إشارة "التاج" على فيديو هدف شيكابالا، احتفالًا بتسجيل قائد الزمالك بعد غياب.

ولعب مصطفى محمد بقميص الزمالك بجوار شيكابالا قبل رحيله إلى أوروبا بالانضمام إلى جلطة سراي التركي ثم نانت الفرنسي.

 

وتأهل نادي الزمالك للدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر بعد الفوز على  فريق مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف  في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة  كأس مصر.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي. واستطاع الزمالك في إحراز هدف مع بداية الشوط الإضافي الثاني.

 

وسجل دونجا هدف الزمالك الأول في الدقيقة 5، بعد عرضية من أحمد السيد زيزو، استقبلها برأسية سكنت شباك مرمي مودرن سبورت.

وسجل معتز زدام هدف فريق مودرن سبورت في الدقيقة 51. 

وأحرز محمود عبد الرازق شيكابالا هدف ثاني لنادي الزمالك مع بداية الشوط الإضافي الثاني مع الدقيقة 106.

 

تشكيل الزمالك أمام مودرن سبورت 

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد - صلاح مصدق - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومحمود حمدي "الونش" وأحمد محمود ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومحمد شحاتة وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"  وحسام أشرف.

 

تشكيل مودرن سبورت أمام الزمالك بكأس مصر

وجاء تشكيل مودرن سبورت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي.

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، علي الفيل، علي فوزي، أحمد يوسف.

خط الوسط: أحمد كباكا، غنام محمد، معتز زدام، علي زعزع.

خط الهجوم: أحمد عاطف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بطولة كأس مصر شيكابالا شيكابالا لاعب الزمالك فريق مودرن سبورت محمود عبد الرازق شيكابالا مصطفي محمد مصطفى محمد لاعب نانت

مواد متعلقة

العمراوي لبيراميدز والمقاولون، حكام مباريات اليوم السبت بكأس مصر

الزمالك يتأهل للدور ربع نهائي لكأس مصر بعد ثنائية مثيرة على مودرن سبورت

شيكابالا يحرز الهدف الثاني للزمالك أمام مودرن سبورت بكأس مصر

القصة الكاملة لحذف واعادة نشر بوست حكام مباراتي كاس مصر

مفاجأة، اتحاد الكرة يحذف منشور حكام مباراتي كأس مصر اليوم

التشكيل المتوقع للهلال أمام الفيحاء بالدوري السعودي

الدوري السعودي، التشكيل المتوقع لأهلي جدة والخليج وموقف محمد شريف

رونالدو يقود التشكيل المتوقع للنصر أمام الشباب بالدوري السعودي

ads

الأكثر قراءة

اعترافات المتهم بهتك عرض طفلة الشرقية: زوجتي بترفض معاشرتي وفوجئت بالطفلة قدامي ولم أشعر بنفسي

قبل مواجهة الأهلي، قرار عاجل من بيسيرو بعد الفوز على مودرن سبورت بصعوبة

بسبب تذكرة الدخول، القصة الكاملة لاعتداء فرد أمن على سيدة بمستشفى الأزهر في دمياط (فيديو وصور)

شعبة الخضراوات تكشف عن سبب صادم وراء ارتفاع أسعار الليمون البلدي

ظل حيا مع زوجته المتوفاة لمدة أسبوع، تقرير تشريح جثة جين هاكمان يكشف مفاجأة غير متوقعة

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، السيدة عائشة "الصديقة بنت الصديق"

متى يجب قياس السكر في شهر رمضان؟

شيكابالا يتساوى مع جمال حمزة في ترتيب هدافي الزمالك تاريخيا

منوعات

المزيد

الغضب يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب بعد وفاة طفلة سقطت في بالوعة

الأمطار تغمر مستشفى ترهونة في ليبيا

دراسة مثيرة تكشف عاملا مشتركا بين بدانة البشر والكلاب

إفطار جماعي في حارة درويش، لقاء إنساني يجمع الغرباء برمضان (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق المحلية اليوم الجمعة 7/ 3/ 2025

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة7/3/2025

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الجمعة 7/3/2025

بكام كيلو الأرز اليوم الجمعة في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

مي عمر تكشف لماجد المصري حقيقة والدتها في الحلقة الثامنة من "إش إش" (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 8 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 8 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

دعاء تيسير الزواج في اليوم الثامن من رمضان 2025

المزيد
الجريدة الرسمية