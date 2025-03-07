الجمعة 07 مارس 2025
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محافظات

مصادرة 50 ألف شمروخ وألعاب نارية قبل طرحها للبيع في الفيوم

جانب من المضبوطات،
جانب من المضبوطات، فيتو

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم من ضبط تاجرين بحوزتهما 50 ألف شمروخ وقطعة العاب نارية،  مخزنة داخل مخزن بمنزلهما تمهيدًا لترويجها وبيعها ايام عيد الفطر المبارك.

معلومات عن ترويج ألعاب نارية في الأعياد

و تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطار من مأمور مركز  شرطة سنورس،  يفيد بورود معلومات وتحريات سرية تؤكد قيام تاجرين بتخزين كميات كبيرة من الألعاب النارية والشماريخ داخل منزلهما بقصد الاتجار، وعقب تقنين الإجراءات، واستئذان النيابة العامة،  تمكنت قوة ضبط بقيادة الرائد عمر شوقي، رئيس مباحث مركز شرطة سنورس، من ضبط التاجر " م.م، 52 عامًا، مقيم بشارع المحكمه خلف الساحة الشعبية بدائرة المركز، و"م.م.ع، 17 عامًا" مقيم بمنطقه الشوبك، وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط 11 كرتونة تحتوي على 50 ألف شمروخ وألعاب نارية متنوعة، وتم التحفظ على المضبوطات، وبمواجهة المتهمين، أقرا  بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والترويج.

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 وتم تحرير المحضر  جنح مركز شرطة سنورس، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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