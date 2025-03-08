السبت 08 مارس 2025
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رياضة

كريستيانو يتصدر وهذا موقف بنزيما، ترتيب هدافي الدوري السعودي

كريستيانو رونالدو،
كريستيانو رونالدو، فيتو

تصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر،  صدارة هدافي الدوري السعودي.

ويحتل رونالدو الصدارة برصيد 18 هدفًا.

 يليه كريم بنزيما لاعب الاتحاد، وإيفان توني من الأهلي وماركوس ليوناردو من الهلال 16 هدفًا.

وفي المركز الثالثة كينونيس لاعب  القادسية 15 هدفًا.

المركز الرابع حمد الله من الشباب 14 هدفًا.

وتعادل النصر، أمام نظيره الشباب، بهدفين لكل منهما، على ملعب الأول بارك بالرياض، في قمة مباريات الجولة 24 من الدوري السعودي.

ومنح رونالدو التقدم للنصر على حساب الشباب  في الدقيقة السادسة من الوقت محتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول، بتسديدة قوية سكنت سقف المرمى من الزاوية اليسرى بعد أن تلقى تمريرة من زميله ساديو ماني.

وكان الشباب تقدم بهدف أول في الدقيقة 43 من ركلة جزاء افتتح على إثرها المغربي عبد الرزاق حمد الله أهداف المباراة.

ونجح أيمن يحيى في تعديل النتيجة بعد 3 دقائق فقط، قبل أن يضع الأسطورة رونالدو بصمته في المباراة بهدف جميل هو الثامن عشر له في الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2024 ـ 2025.

وعزَّز رونالدو بهدفه في مرمى الشباب صدارته لترتيب هدافي دوري روشن للمحترفين بعد وصوله للهدف الـ18 ليوسّع الفارق عن ملاحقه المباشر كريم بنزيما الذي لم يسجل أمس الخميس في مباراة فريقه الاتحاد والقادسية.

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