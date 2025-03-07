النصر والشباب يتعادلان إيجابيا بالدوري السعودي

تعادل النصر، أمام نظيره الشباب، بهدفين لكل منهما، على ملعب الأول بارك بالرياض، في قمة مباريات الجولة 24 من الدوري السعودي.

تعادل النصر والشباب

سجل هدفي النصر، كل من: أيمن يحيي في الدقيقة 45+2، وكريستيانو رونالدو في الدقيقة 45+7.

فيما سجل هدفي الشباب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 44 من ركلة جزاء، ومحمد الشويرخ في الدقيقة 67.

تشكيل النصر أمام الشباب

تشكيل الشباب أمام النصر

ويحتل النصر السعودي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 48 نقطة، بينما يحتل الشباب المركز السادس برصيد 40 نقطة.

موعد مباراة النصر ضد الشباب في الدوري السعوي

انطلقت مباراة النصر والشباب، اليوم الجمعة 7 مارس 2025 على ملعب الأول بارك، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الشباب في الدوري السعودي

وتنقل مباراة النصر والشباب مباشر، من خلال شبكة قنوات SSC السعودية، وبالأخص على قناة SSC SPORT HD5.

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