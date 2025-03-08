تسيير الحركة المرورية بالطريق الصحراوي بعد انقلاب سيارة ومصرع سيدة وإصابة زوجها

يواصل رجال المرور بمديرية أمن الجيزة من تسيير الحركة المرورية بالطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة الصف، إثر انقلاب سيارة نتج عنه زحام مروري بالطريق ومصرع سيدة وإصابة زوجها، تم نقلهم للمستشفى وسحب السيارة عبر أوناش المرور وتسيير حركة المركبات.

وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من العقيد محمد العشري مفتش مباحث الصف، يفيد فيه بأنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة خراط 50 سنة، مصاب بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبصحبته زوجته 40 سنة متوفاة، انفجر الإطار الأمامي للسيارة مما أدى إلى انقلابها بالطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة الصف ومصرع السيدة وإصابة زوجها، وتولت النيابة التحقيق.

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