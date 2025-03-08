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العمراوي لبيراميدز والمقاولون، حكام مباريات اليوم السبت بكأس مصر

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، حكام مباريات اليوم السبت بكأس مصر حيث يلعب نادي بيراميدز أمام  المقاولون، وغزل المحلة وفاركو.

 

بيراميدز والمقاولون العرب

 

غزل المحلة وفاركو 

 

موعد مباراة بيراميدز والمقاولون

ويحل المقاولون العرب ضيفًا على بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء السبت، على إستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

 

قائمة بيراميدز في مواجهة المقاولون العرب بكأس مصر

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ - محمد الشيبي.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - محمود دونجا - أحمد توفيق - صامويل أومسا.

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.

 

خضع محمد حمدي، الظهير الأيسر الدولي لنادي بيراميدز لأشعة وفحوصات طبية بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مباراة سيراميكا كليوباترا الأخيرة في الدوري المصري.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن أن الأشعة التي خضع لها محمد حمدي أثبتت إصابته بجزع في الرباط الصليبي الأمامي مع وجود ارتشاح في الركبة.

المنيري كشف عن أن محمد حمدي سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مدته 3 أسابيع قبل العودة والمشاركة مجددا مع الفريق في مباريات المرحلة المقبلة.

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