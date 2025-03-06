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رياضة

البداية أمام بيراميدز، مواعيد مباريات المصري بالدوري الممتاز

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

 أعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم عن مواعيد مباريات الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بالمرحلة الثانية من دوري نايل.

 

مواعيد مباريات المصري بالمرحلة الثانية من الدورى الممتاز 

 وجاءت مواعيد مباريات المصري البورسعيدي بالمرحلة الثانية بالدوري الممتاز على النحو التالي:

مباراة الجولة الأولى: 
 تجمع بين بيراميدز والمصري، وتقام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الأربعاء الموافق الثاني عشر من مارس الجاري وذلك فى ستاد السويس الجديد.

مباراة الجولة الثانية: 
 تجمع بين المصري وبتروجيت، وتقام في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الأحد الموافق الثالث عشر من أبريل المقبل على ستاد السويس الجديد.

مباراة الجولة الثالثة: 
 تجمع بين المصري والزمالك، وتقام في تمام الساعة السابعة مساء يوم الخميس الموافق الأول من مايو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

الجولة الرابعة: 
راحة لفريق المصري.

مباراة الجولة الخامسة: 
 تجمع بين الأهلي والمصري وتقام في تمام الساعة السابعة مساء يوم الخميس الموافق الثامن من مايو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

مباراة الجولة السادسة: 
 تجمع بين فاركو والمصري وتقام في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من مايو المقبل على ستاد السويس الجديد.

مباراة الجولة السابعة: 
 تجمع بين المصري وسيراميكا كليوباترا وتقام في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الأحد الموافق الثامن عشر من مايو المقبل على ستاد السويس الجديد.

مباراة الجولة الثامنة: 
 تجمع بين البنك الأهلي والمصري وتقام يوم السبت الموافق الرابع والعشرين من مايو المقبل على ستاد السويس الجديد وسيتم تحديد موعد انطلاق المباراة لاحقًأ.

مباراة الجولة التاسعة: 
 تجمع بين المصري وحرس الحدود وتقام يوم الأحد الموافق الأول من يونيو المقبل على ستاد السويس الجديد وسيتم تحديد موعد انطلاق المباراة لاحقًأ.

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