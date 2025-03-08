فريق بحث لكشف لغز العثور على جثة عامل في المهندسين

تواصل أجهزة البحث الجنائي جمع المعلومات والتحريات حول واقعة العثور على جثة عاطل بمنطقة المهندسين.

وجار تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المتوفى عامل ومصابًا بصعق كهربائي أصيب به أثناء محاولته سرقة تكييف مركزي بأحد العقارات، بدائرة قسم شرطة العجوزة، وتم نقله إلى المستشفى العام.

تلقى مأمور قسم شرطة العجوزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة بمنطقة المهندسين.

انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أنه في أثناء شروع لص لسرقة وحدة تكييف صعقته الكهرباء فأودت بحياته.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة مستشفى إمبابة العام تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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