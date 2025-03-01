أسرة مسلسل فهد البطل تهدي العمل للمنتجين الأربعة الراحلين

مسلسلات رمضان 2025، أهدت أسرة مسلسل فهد البطل والذي يقوم ببطولته أحمد العوضي في سباق رمضان 2025، العمل للمنتجين الأربعة الراحلين في حادث الضبعة الأليم.

مسلسل فهد البطل

وبدأ تتر مسلسل فهد البطل بأسماء المنتجين الأربعة الراحلين وهما حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال وتامر فتحي.

وكان قد أعلن الفنان أحمد العوضي، تفاصيل مسابقة مسلسل فهد البطل والذي ينافس به في الماراثون الرمضاني لعام 2025.

مسابقة مسلسل فهد البطل

وقال أحمد العوضي خلال مقطع فيديو على حسابه الشخصي عبر “فيس بوك”: “قيمة جائزة مسابقة الحلقة الأولى من مسلسل فهد البطل نصف مليون جنيه مقسمة على 25 فردا”.

مسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.

كما يشارك في بطولة المسلسل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داود ومراد فكري صادق، من إخراج محمد عبدالسلام، وتأليف محمود حمدان.

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