مسلسلات رمضان 2025، مواعيد عرض الحلقة 5 من فهد البطل والقناة الناقلة

مسلسلات رمضان 2025 ، تعرض مساء اليوم الأربعاء، الحلقة 5 من مسلسل فهد البطل للفنان أحمد العوضي والتي من المفترض أن تشهد أحداثًا مثيرة.

مسلسل فهد البطل حلقة 5

وتعرض الحلقة الخامسة من مسلسل فهد البطل على شاشة ON E في تمام الساعة 9:45 دقيقة مساء، وعلى شاشة الحياة في تمام الساعة 10:45 مساء.

مسلسلات رمضان 2025 ، شهدت الحلقة 4 من مسلسل فهد البطل والذي يقوم ببطولته أحمد العوضي في رمضان 2025، أحداثا مثيرة.

الحلقة 4 من مسلسل فهد البطل

وبدأت الحلقة، بهجوم البلطجية والذين أرسلهم شامل “محسن منصور” على أحمد العوضي للانتقام منه بعدما قتل “العوضي” شقيق شامل دفاعا عن شرف شقيقته، وتأتي كناريا “ميرنا نور الدين” في الوقت المناسب وتنقذه عن طريق هروبه بالتروسيكل.

وتتوالى الأحداث، ويتعرض أحمد العوضي للطرد من ورشة الرخام التي كان يعمها بها، حيث أن صاحب الورشة طرده خوفا على لقمة العيش، ويطلب “العوضي” بعدها من صديقه ريكو “عصام السقا” أن يحاول أن يساعده في العمل لدي توفيق التمساح، الرجل الذي كان سبب في تشريد العوضي هو وشقيقته رواية وقتل والدهم، حيث أن من بداية الأحداث والعوضي كان لديه غرض أن يعيش في منطقة شق الثعبان المنطقة التي يقيم بها توفيق التمساح لكي ينتقم منه.

الحلقة 3 من مسلسل فهد البطل

وكانت قد بدأت الحلقة بعثور “فهد” أحمد العوضي على توفيق التمساح “ محمود البزاوي” في منطقة شق التعبان والذي كان من أسباب تشريده هو وشقيقته رواية بالإضافة إلى تحريض عمه “غلاب” علي قتل والد فهد “حماد الجارحي”.

وتتوالى الأحداث، وتظهر ميرنا نور الدين للمرة الأولى من خلال الأحداث بشخصية كناريا وهي فتاة تعمل علي باب الله وتجمع بواقي الرخام لبيعه حتى تستطيع الإنفاق على أسرتها.

وكشفت الأحداث عن خداع كارولين عزمي “رواية” شقيقها “فهد”، حيث أخبرته أنها تعمل في مطعم ولكنها في الحقيقة تعمل في night club.

الصراع على العمودية

مسلسلات رمضان 2025 ، وكانت الحلقة الثانية من مسلسل فهد البطل بدأت بأحداث مثيرة.

بدأت الحلقة، بقيام محمود البزاوي “توفيق التمساح” بإرسال رجال إلى منزل أحمد العوضي وأسرته “الجارحي” في محاولة للتخلص منه، بعدما تسبب “العوضي” في منع تجارته للأفيون في المنيا، خاصة أنه يشارك شقيق “العوضي” الأكبر “غلاب” والذي يقوم بدوره أحمد عبد العزيز.

وتنتقل الحلقة، إلى مشهد مؤثر حيث قام “غلاب” بإطلاق النار على شقيقه الأصغر “الجارحي” الذي يقوم بدوره أحمد العوضي، حيث أنه يظهر بشخصيتين خلال الأحداث الأولى الجارحي الأب، والثانية فهد الابن الذي دخل السجن في الحلقة الأولى.

وأطلق غلاب النار على شقيقه الأصغر الجارحي بسبب الصراع على العمودية ومنع تجارة الأفيون في البلد، وسقط الجارحي أرضا وحاول أن ينقذ نفسه ولكن غلاب قام بطعنه بغل مرة أخرى حتى الوفاة من أجل العمودية وتجارة الأفيون مع صديقه توفيق التمساح.

وتنتقل المشاهد إلى فهد أثناء تواجده في السجن والذي استمر يتذكر كل ما حدث لوالده “الجارحي”، من عمه غلاب وقتله على يده بسبب الصراع على العمودية وتجارة الأفيون

وفي مشهد عبقري يكشف جحود القلوب بين الأشقاء لأحمد عبد العزيز الذي يلعب دور “غلاب” قام بتأنيب شقيقه الأصغر “الجارحي” الذي قتله بسبب الكره والطمع وهو يغسله قبل انتقاله لمثواه الأخير

وتكشف الأحداث، عن حياة أحمد العوضي “فهد” هو وشقيقته رواية كارولين عزمي بعد قتل والده “الخارجي” علي يد عمه غلاب، ويخرج فهد من السجن بعد سجنه 3 سنوات دفاعا عن شرف شقيقته.

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