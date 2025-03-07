تريزيجيه يقود الريان للفوز على الخور بخماسية في الدوري القطري

فاز فريق الريان على نظيره الخور بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين بملعب "أحمد بن علي"، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من عمر مسابقة الدوري القطري.

مباراة الريان والخور



وسجل أهداف فريق الريان دي سارت في الدقيقة 10، وروجير جوديس في الدقيقة 53 وتريزيجيه في الدقيقة 61 وبيريرو في الدقيقة 79 ومحمد صالح في الدقيقة 8.

بينما أحرز هدف فريق الخور الوحيد اللاعب نايف مبارك في الدقيقة 67.

ترتيب الريان والخور في الدوري القطري

ويحتل الريان المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 27 نقطة جمعها من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 3 والخسارة في 7، بينما يحتل الخور المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط بفارق 8 نقاط عن صاحب المركز الحادي عشر فريق أم صلال.

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