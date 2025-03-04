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رياضة

موعد مباراة الريان القطري وأهلي جدة بدوري أبطال آسيا

محمود حسن تريزيجيه،فيتو
محمود حسن تريزيجيه،فيتو

يحل  أهلي جدة السعودي، ضيفا ثقيلا أمام الريان القطري الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد أحمد بن علي، ضمن  منافسات جولة الذهاب لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا.

وكان أهلي جدة قد تأهل لدور الـ16 بعد احتلاله المركز الثاني في جدول مجموعة غرب من مرحلة الدوري باقتناصه 22 نقطة من لعب ثماني مباريات.

وحقق أهلي جدة في مرحلة الدوري سبع انتصارات وتعادل وحيد فيما لم ينل أي خسارة، وسجل 21 هدفًا واستقبلت شباكه ثمانية أهداف.

أما الريان فقد احتل المركز السابع، وهو قبل الأخير في مراكز الصعود من أصل 12 ناديًا، بعد أن فاز في مبارتين وتعادل في مثلهما وخسر 4 مواجهات، حاصدًا 8 نقاط.

موعد مباراة الأهلي والريان في دوري أبطال آسيا

وتنطلق مباراة الريان القطري وأهلي جدة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والريان اليوم

وتذاع المباراة عبر فضائية SSC sport وbeIN sports afc.

وأسندت فضائية SSC sport مهمة نقل أحداث وفعاليات المباراة للمعلق عبد الله الحربي، وعبر beIN sports afc المعلق عامر الخوذيري.

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