أيمن عبد العزيز: لعبنا بأسلوب مختلف أمام مودرن سبورت

أعرب أيمن عبد العزيز المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بعد الفوز على مودرن سبورت في مباراة دور الـ16 لكأس مصر، والتأهل لدور الثمانية.

وقال المدرب العام في تصريحات عقب المباراة: "منذ أن كنت لاعبًا ومباريات الكأس دائمًا تكون صعبة، ولاعبو الزمالك أدوا ما عليهم".

وأضاف أيمن عبد العزيز: "طريقة اللعب اختلفت اليوم لوجهة نظر الجهاز الفني، ونعمل على منح الفرصة لكل اللاعبين، كما أن صلاح مصدق سليم وتم استبداله لمنح الفرصة لكل اللاعبين".

وتابع المدرب العام قائلًا: "كان من السهل اتخاذ قرار بتأجيل لقاء مودرن سبورت في الكأس، كي يكون هناك تكافؤ فرص قبل مواجهة الأهلي المقبلة في الدوري، وكي تكون الفرص متساوية مع المنافس، ومن الطبيعي أن يحصل الزمالك على راحة قبل لقاء القمة أسوة بالأهلي".

وأضاف أيمن عبد العزيز قائلًا: "سنحت لنا في لقاء مودرن سبورت 3 فرص للتسجيل في الشوط الأول ولكن في النهاية هذه هي كرة القدم".

وتابع قائلًا: "مباراة الأهلي قوية وسنعمل على تحقيق الفوز وعدم التفريط في أي نقطة خلال المباريات المقبلة، وكان الله في عون اللاعبين، لأنه لا يوجد وقت للاستشفاء وهذا قدر لاعبي الزمالك، واللاعبون سيكونون على قدر المسؤولية".

واختتم المدرب العام: "حضور الجماهير يصنع الفارق ووجودهم في المباراة المقبلة أمر مهم بالنسبة للاعبين وللجهاز الفني".



وتأهل نادي الزمالك للدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر بعد الفوز على فريق مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي. واستطاع الزمالك في إحراز هدف مع بداية الشوط الإضافي الثاني.

وسجل دونجا هدف الزمالك الأول في الدقيقة 5، بعد عرضية من أحمد السيد زيزو، استقبلها برأسية سكنت شباك مرمي مودرن سبورت.

وسجل معتز زدام هدف فريق مودرن سبورت في الدقيقة 51.

وأحرز محمود عبد الرازق شيكابالا هدف ثاني لنادي الزمالك مع بداية الشوط الإضافي الثاني مع الدقيقة 106.

تشكيل الزمالك أمام مودرن سبورت

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد - صلاح مصدق - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومحمود حمدي "الونش" وأحمد محمود ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومحمد شحاتة وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وحسام أشرف.

تشكيل مودرن سبورت أمام الزمالك بكأس مصر

وجاء تشكيل مودرن سبورت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي.

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، علي الفيل، علي فوزي، أحمد يوسف.

خط الوسط: أحمد كباكا، غنام محمد، معتز زدام، علي زعزع.

خط الهجوم: أحمد عاطف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.