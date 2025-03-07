الجمعة 07 مارس 2025
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رياضة

الدوري الفرنسي، موناكو يتقدم على تولوز بهدف في الشوط الأول

موناكو
موناكو

تقدم موناكو على نظيره تولوز بهدف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على الملعب البلدي تولوز، ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

هدف موناكو ضد تولوز

جاء هدف موناكو في الشوط الأول عن طريق تاكومي مينامينو في الدقيقة 16.

تشكيل موناكو ضد تولوز 

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تشكيل تولوز ضد موناكو 

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ترتيب موناكو وتولوز في الدوري الفرنسي

يحتل موناكو المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 45 نقطة، فيما يحتل تولوز المركز الثامن برصيد 32 نقطة.

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