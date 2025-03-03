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رياضة

موقف فرق الثلاثي المصري، ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة الـ 24

ترتيب الدوري الفرنسي
ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة الـ 24

ترتيب الدوري الفرنسي، واصل نادي باريس سان جيرمان تصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 62 نقطة بعد الجولة الـ 24.

ويضم الدوري الفرنسي ثلاث لاعبين مصريين  هم مصطفى محمد المحترف مع نانت الفرنسي ومحمد عبد المنعم المحترف مع نيس، وأحمد حسن كوكا مع لوهافر.
 

ويتواجد فريق نيس في المركز الثالث برصيد 46 نقطة  فيما يتواجد نانت بالمركزالرابع عشر برصيد 24 نقطة بينما يتواجد لوهافر في المركزالسادس عشر برصيد 20 نقطة.

ترتيب الدوري الفرنسي 

1- باريس سان جيرمان 62 نقطة 
2- مارسيليا 49 نقطة 
3- نيس 46 نقطة 
4- موناكو 43 نقطة 
5- ليل 41 نقطة 
6- ليون 39 نقطة 
7- ستراسبورج 37 نقطة 
8- تولوز 33 نقطة 
9- لانس 33 نقطة 
10- ستاد بريست 33 نقطة 
11- رين 29 نقطة 
12- أوكسير 28 نقطة 
13- أنجيه 27 نقطة 
14- نانت 24 نقطة 
15- ستاد ريمس 22 نقطة 
16- لوهافر 20 نقطة 
17- سانت إيتيان 19 نقطة 
18- مونبلييه 15 نقطة 

جدول ترتيب الدوري الفرنسي

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