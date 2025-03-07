شريف فتحي لـ وفد ياباني: مصر تمتلك منتجات سياحية لا مثيل لها في العالم

عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات السياحة اليابانية (JATA) ونائبه وما يقرب من 10 من كبرى شركات السياحة التي تعمل بالسوق اليابانية.

زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من اليابان

وفي مستهل الاجتماع، أعرب وزير السياحة والآثار عن استعداده للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم وخططهم المستقبلية لفتح آفاق أرحب للتعاون مع الوزارة والقطاع السياحي الخاص ممثلًا في الاتحاد المصري للغرف السياحية، مشيرًا إلى أن دور الحكومة هو دعم القطاع الخاص وتيسير عمله بما يساهم في النهوض بقطاع السياحة في مصر وتحقيق مستهدفات الدولة من هذا القطاع الحيوي.

كما استعرض وزير السياحة والآثار استراتيجية ورؤية الوزارة الحالية لإبراز التنوع السياحي الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري ليكون الأكثر تنوعًا في العالم من حيث الأنماط والمنتجات السياحية التي لا مثيل لها في العالم.



وأوضح أن البرامج التسويقية والترويجية للمقصد السياحي المصري التي سيتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة ستكون تحت شعار "مصر.. تنوع سياحي لا مثيل له" (Unmatched Diversity).

تطوير البنية التحتية في مصر

وأشار إلى ما شهدته البنية التحتية في مصر من تطوير ورفع كفاءة في شبكات الطرق والمواصلات والكباري والمطارات والسكك الحديدية الجديدة بما إنعكس إيجابيًا على قطاع السياحة في مصر وساهم في ربط العديد من المقاصد السياحية بعضها ببعض والذي عمل بدوره على سهولة انتقال وتنقل السائحين بين المقاصد السياحية المختلفة.

كما تطرق للحديث عن جهود الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار السياحي ولاسيما الفندقي لزيادة أعداد الغرف الفندقية في مصر بما يساهم في استيعاب الأعداد السياحية المتوقعة، لافتًا إلى أنه من المتوقع تحقيق زيادة في حجم الطاقة الفندقية في مصر خلال العام الجاري ما بين 25 إلى 30 ألف غرفة فندقية، مشيرًا إلى المخطط الاستراتيجي الجاري العمل على تنفيذه لتطوير المنطقة الممتدة من مطار سفنكس وحتى منطقة سقارة والتي تتضمن منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، مما سيساهم في زيادة فرص الاستثمار الفندقي بهذه المنطقة وستساهم في وجود فنادق وأماكن ترفيهية.

ومن جانبه، رحب رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات السياحة اليابانية بوزير السياحة والآثار في اليابان وتهنئته بافتتاح معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" في طوكيو وهو ما يمثل أحد عناصر الجذب السياحي لمصر في ضوء شغف الشعب الياباني بالحضارة المصرية العريقة وزيادة الطلب منه على الوجهات السياحية المصرية التي تتمتع بمقومات منتج السياحة الثقافية مثل القاهرة والأقصر وأسوان.

كما وجه الدعوة لوزير السياحة والآثار لزيارة اليابان في شهر سبتمبر القادم لحضور اكسبو اليابان للسياحة ومشاركة الوزارة في فعالياته للترويج للمقصد السياحي المصري.

افتتاح معرض رمسيس وذهب الفراعنة باليابان

وخلال الاجتماع، أكد ممثلو شركات السياحة اليابانية على أهمية زيادة عدد رحلات الطيران من مصر لليابان والعكس ليصلوا إلى ثلاث رحلات أسبوعيًا بدلًا من واحدة في الوقت الحاضر وأن لا يقتصر تسيير هذه الرحلات من طوكيو إلى القاهرة فقط وإنما يتم تسييرها إلى القاهرة والأقصر وأسوان.

كما أكدوا على أهمية الترويج بصورة أكبر للمقصد السياحي المصري ومقوماته ومنتجاته وأنماطه السياحية المتنوعة وكذلك للمتحف المصري الكبير في اليابان، بالإضافة إلى تنظيم رحلات تعريفية لممثلي وسائل الإعلام والمؤثرين اليابانيين لزيارة المتحف والتعرف على ما يضمه من مقتنيات وكنوز أثرية تنتمي للحضارة المصرية العريقة، منوهين إلى أن الافتتاح الكامل للمتحف المصري الكبير سيجذب العديد من السائحين اليابانيين وهو ما يتطلب زيادة عدد خطوط الطيران بين مصر واليابان.

جدير بالذكر أن وزير السياحة والآثار وعمدة طوكيو كانا قد افتتحا، صباح اليوم، معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" في محطته السادسة بالعاصمة اليابانية طوكيو.

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