وزير السياحة يفتتح معرض رمسيس وذهب الفراعنة بالعاصمة اليابانية طوكيو

يفتتح شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم الجمعة، معرض رمسيس وذهب الفراعنة في العاصمة اليابانية طوكيو، حيث تزينت محطات المترو وواجهات المباني والشوارع المحيطة بقاعة العرض المخصصة له بصورة التابوت الخشبي للملك رمسيس الثاني.

افتتاح معرض رمسيس وذهب الفراعنة في اليابان

وحرص الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، علي تفقد قاعة العرض المخصصة لإقامة المعرض لمتابعة اللمسات النهائية للقاعات ووضع القطع الأثرية في الأماكن المخصصة لها وسيناريو العرض وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لافتتاح المعرض.

جاءت هذه الجولة التفقدية في إطار متابعة الاطمئنان على جاهزية المعرض لاستقبال زائريه والتأكد من أماكن وضع القطع واللافتات المعلوماتية لها والتصميمات والديكورات الداخلية المتفق عليها، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات التأمينية وأماكن دخول وخروج الزائرين من وإلى قاعات العرض وذلك لخروج المعرض بالشكل اللائق بما يحتويه من كنوز تعكس عراقة وتاريخ الحضارة المصرية القديمة، واستكمال سلسلة نجاحاته التي بدأها في أولى محطاته بمدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 2021، لاسيما في ضوء الاهتمام الكبير وشغف الشعب الياباني بالحضارة المصرية القديمة.

الاستعدادات النهائية لافتتاح معرض رمسيس وذهب الفراعنة

كما بحث الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مع المسئول عن تنظيم المعرض، الاستعدادات النهائية الخاصة بمراسم الافتتاح الرسمي والمؤتمر الصحفي الذي سيتم عقده لوزير السياحة والآثار وعمدة طوكيو، على هامش المعرض.

ووصف الأمين العام ل المجلس الأعلى للآثار، طريقة عرض مقتنيات المعرض بالمتميزة التى تمكن الزائرين من الاستمتاع بمشاهدة كافة المعروضات بطريقة مبهرة مع سهولة التنقل بين قاعات العرض، مشيرًا إلى ما حققه المعرض من نجاحات خلال رحلته الخارجية على مدار الأربع سنوات الماضية، مشيرًا إلى أنه تم حتى الآن بيع 15 ألف تذكرة قبل افتتاح المعرض في طوكيو بساعات قليلة.

ويعد هذا المعرض أحد وسائل الترويج والدعاية السياحية للمقصد المصري في ضوء استراتيجية الوزارة الحالية تحت شعار "مصر… تنوع سياحي لا مثيل له" حيث تم إقامة جناح سياحي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على هامش المعرض طوال فترة إقامته في طوكيو.

الترويج السياحي لمصر بالخارج

ويتضمن الجناح مجموعة من المواد الدعائية والأفلام الترويجية عن المقصد السياحي المصري وما يتمتع به من مقومات ومنتجات وأنماط سياحية متنوعة ومختلفة.

كما يضم الجناح أيضا مجموعة من الخرائط السياحية عن مصر باللغة اليابانية، كما يتيح لزائري المعرض خاصية الرمز الكودي QR code الخاصة بصفحة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي Experience Egypt للتعرف بصورة أعمق وأوسع عن الوجهات السياحية المختلفة في مصر وما تقدمه من منتجات وتجارب سياحية متميزة ومتنوعة.

ومن الجدير بالذكر أن المعرض يضم 180 قطعة أثرية من أهمها تابوت الملك رمسيس الثاني من المتحف القومي للحضارة المصرية، وعدد من القطع الأثرية من المتحف المصري بالتحرير من عصر الملك "رمسيس الثاني"، وبعض القطع الأثرية الأخرى من مكتشفات البعثة المصرية بمنطقة البوباسطيون بسقارة، بالإضافة إلى مقتنيات عدد من المتاحف المصرية تُبرز بعض الخصائص المميزة للحضارة المصرية القديمة من عصر الدولة الوسطى وحتى العصر المتأخر، من خلال مجموعة من التماثيل، والحلي، وأدوات التجميل، واللوحات، والكتل الحجرية المزينة بالنقوش، بالإضافة إلى بعض التوابيت الخشبية الملونة.

وبدأ المعرض رحلته في أولى محطاته في نوفمبر 2021 بمدينة هيوستن، ثم محطته الثانية في أغسطس 2022 بمدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم محطته الثالثة في أبريل 2023 بالعاصمة الفرنسية باريس لينتقل بعدها إلى متحف سيدني في أستراليا في نوفمبر 2023 ثم بمدينة كولون بألمانيا في يوليو الماضي.

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