الجمعة 07 مارس 2025
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رياضة

الزمالك يبحث عن هدف التقدم أمام مودرن سبورت بعد مرور 75 دقيقة

الزمالك ومودرن سبورت،
الزمالك ومودرن سبورت، فيتو

يتعادل نادي الزمالك مع نظيره فريق مودرن سبورت 1/1 بعد مرور 75 دقيقة في المباراة المقامة بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة  كأس مصر.

وسجل دونجا هدف الزمالك الأول في الدقيقة 5، بعد عرضية من أحمد السيد زيزو، استقبلها برأسية سكنت شباك مرمي مودرن سبورت. 

وسجل معتز زدام هدف فريق مودرن سبورت في الدقيقة 51. 

تشكيل الزمالك أمام مودرن سبورت 

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد - صلاح مصدق - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومحمود حمدي "الونش" وأحمد محمود ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومحمد شحاتة وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"  وحسام أشرف.

تشكيل مودرن سبورت أمام الزمالك بكأس مصر

وجاء تشكيل مودرن سبورت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، علي الفيل، علي فوزي، أحمد يوسف

خط الوسط: أحمد كباكا، غنام محمد، معتز زدام، علي زعزع

خط الهجوم: أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، أحمد أيمن، عبد الله حافظ، عبد الرحمن شيكا، محمد مسعد، محمود شعبان، عبد الرحمن رشدان، ارنولد ايبا، حسام حسن.

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