طقس مستقر الأسبوع المقبل بعد 72 ساعة عاصفة.. ارتفاع درجات الحرارة بدءًا من الأحد.. وتحذير من انخفاض الرؤية على الطرق بسبب الشبورة

حالة من الاستقرار فى الاحوال الجوية تسود الأسبوع المقبل، بعد 72ساعة من التقلبات الجوية الشديدة، حيث أعلنت هيئة الارصاد الجوية عن موعد ارتفاع درجات الحرارة والتى تبدأ فى الارتفاع التدريجى بقيم تترواح من 2: 4 درجات مئوية بدءا من الأحد المقبل.

ويسود طقس مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومعتدل على السواحل الشمالية ودافئا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على كافة الأنحاء.



وتكون الشبورة المائية الصباحية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية على الظاهرة الجوية الأسبوع المقبل



وفيما يلى درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة :

القاهرة الكبرى:

درجة الحرارة العظمى:22: 25

درجة الحرارة الصغرى:12: 15

السواحل الشمالية

درجة الحرارة العظمى: 20: 26

درجة الحرارة الصغرى: 11: 13

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24: 29

درجة الحرارة الصغرى: 10: 12

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26: 32

درجة الحرارة الصغرى: 13: 16



حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحية قد تكون كثيفة تصل لحد الضباب من الثالثة فجرا وحتى التاسعة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد اليوم الجمعة مما يؤدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الغريية السبت، على فترات متقطعة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس السبت، مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومعتدل على السواحل الشمالية ودافئا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على كافة الأنحاء.



الارصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومعتدل على السواحل الشمالية ودافئا على جنوب سيناء وجنوب البلاد



كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 23

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 22

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 22

بنها: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 23

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 19

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 10 و درجة الحرارة العظمى 24

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 04 ودرجة الحرارة العظمى 17

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 22

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 23

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 24

السويس: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى: 23

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 24

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 24

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 23

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 23

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 24

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى: 25

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 25

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 25

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 26

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