أسعار الذهب تتراجع 10 جنيهات في ختام تعاملات اليوم الجمعة

اختتمت أسعار الذهب، تعاملات اليوم الجمعة، على تراجع طفيف بقيمة 10 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4714 جنيهًا “بيع”، 4691 جنيها “شراء”.

اسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 4125 جنيهًا “بيع”، 4105جنيهات “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3535 جنيهًا “بيع”، 3518 جنيهًا “شراء".

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 33000 جنيه “بيع”، 32840 جنيها “شراء”.

الطلب العالمي على الذهب

وكشف تقرير توجهات الطلب على الذهب، الصادر عن مجلس الذهب العالمي للربع الرابع لعام 2024 بالكامل، أن إجمالي الطلب السنوي على الذهب (بما يشمل المعاملات خارج البورصة) وصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 4974 طنًّا.

وأوضح التقرير أن الارتفاع الكبير جاء نتيجة معدل الشراء القوى والمستدام من البنوك المركزية ونمو الطلب الاستثماري، فيما ساهمت أسعار وكميات الذهب المرتفعة القياسية في تحقيق أعلى قيمة إجمالية على الإطلاق للطلب، إذ بلغت 382 مليار دولار.

وحسب التقرير، استمرت البنوك المركزية في شراء الذهب بوتيرة سريعة في عام 2024، إذ تجاوزت المشتريات 1000 طن للعام الثالث على التوالي.

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