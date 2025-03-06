الخميس 06 مارس 2025
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جدول مباريات البنك الأهلى فى كأس عاصمة مصر

البنك الأهلي، فيتو
البنك الأهلي، فيتو

 أعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم عن مواعيد مباريات الفريق الأول للكرة بنادي البنك الأهلي بالمجموعة الثانية لكأس عاصمة مصر (كأس الرابطة).

جدول مباريات البنك الأهلى فى كأس الرابطة (كأس عاصمة مصر)

وجاءت مباريات فريق البنك الأهلى كالتالي: 

مرحلة المجموعات

الجولة الأولى: ٣/١٨ الثلاثاء 
البنك الأهلي x المحلة علي ستاد القاهرة الساعة ٩.٣٠ مساء 
الجولة الثانية: ٣/٢٤ الاثنين 
البنك الأهلي x المصرى على ستاد السويس الجديد  الساعة ٩.٣٠ مساء 
الجولة الثالثة: ٤/٥ السبت 
زد x البنك الأهلي على ستاد القاهرة الساعة ٤.٠٠
 

مواعيد مباريات الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن مواعيد مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالي 2024 -2025، وتنطلق أيام 18 و19 و20 مارس الجاري.

وجاءت مجموعات كأس عاصمة مصر 2025 كالتالي:

المجموعة الأولى: الزمالك - سموحة - مودرن سبورت - بتروجت - الجونة.

المجموعة الثانية: المصري - سيراميكا - زد - البنك الأهلي - غزل المحلة.

المجموعة الثالثة: الأهلي - طلائع الجيش - إنبي - فاركو.

المجموعة الرابعة: بيراميدز- الاتحاد السكندري - الإسماعيلي - حرس الحدود.

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