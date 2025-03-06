الصحة تعلن اعتماد 4 منشآت طبية وفقًا لمعايير «GAHAR»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اعتماد 4 منشآت طبية وفقا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "GAHAR"، وذلك بهدف تقديم خدمات صحية بأعلى درجات الأمان والسلامة وفقا للضوابط والمعايير القياسية المعتمدة للجودة، واستعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بجميع المحافظات.

اعتماد مستشفى الحميات والجهاز الهضمي والكبد بشبين الكوم

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم اعتماد مستشفى الحميات والجهاز الهضمي والكبد بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، ومستشفى صدر كوم الشقافة بمحافظة الإسكندرية، لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين، وتضمن كفاءة وسلامة الخدمات المقدمة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة رشا خضر رئيس قطار الرعاية الأولية، إنه تم اعتماد مركز طب أسرة سعود بمحافظة الشرقية، ومركز طب الهناجر بمحافظة القاهرة، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة الرعاية الصحية الأولية، بما يضمن تقديم خدمات طبية متكاملة وآمنة وذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين.

يذكر أن الاعتماد هو عملية مراجعة وتقييم شامل للمنشأة الصحية، توضح مدى التزامها بالمعايير التي تضعها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تتضمن شروط الحصول على الاعتماد، تحسين مؤشرات سلامة المرضى في المنشآت الصحية، بما يتطابق مع كافة المتطلبات الوطنية للسلامة، فضلًا عن تحقيق متطلبات الجودة الأساسية، لضمان كفاءة وفعالية الخدمة الصحية، بما يحقق رضا المنتفعين.

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