الجمعة 07 مارس 2025
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خارج الحدود

موقع أمريكي: مفاوضات حماس وترامب تثير قلق إسرائيل

نتنياهو وترامب، فيتو
نتنياهو وترامب، فيتو

تشهد العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة توترا متعلقا بالتواصل المباشر بين إدارة ترامب وحركة حماس، حسب موقع "أكسيوس" الأمريكي.

توتر العلاقات بين إسرائيل وحماس

وقال الموقع نقلا مصادر مطلعة، إن القلق الإسرائيلي حول المفاوضات السرية التي أجرتها واشنطن مع حركة حماس، ظهر خلال اتصال بين رون درمر، أحد المقربين من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمبعوث الأمريكي الخاص بشئون الرهائن آدم بوهلر.

وأضاف أن درمر، مستشار نتنياهو المقرب، عبَّر في المكالمة مع بويلر، عن اعتراضه الشديد على المفاوضات التي جرت دون موافقة إسرائيل.

وكشف أنه بينما كان نتنياهو في البداية متشككا في جدية المفاوضات مع حماس، ازداد قلقه عندما بدأ ترامب وفريقه في اتخاذ خطوات ملموسة نحو اتفاق مع الحركة.

ويشير مصدر إسرائيلي إلى أن المكالمة بين درمر وبوهلر قد دفعت البيت الأبيض إلى إعادة تقييم نهجها في التعامل مع هذه المفاوضات.

وقد تم إجراء المكالمة بين درمر بوهلر بعد ساعات من اللقاء الذي عقده المبعوث الأميركي في الدوحة مع خليل الحية، أحد قيادات حماس.

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