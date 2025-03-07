الجمعة 07 مارس 2025
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السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط يفتتح مسجد الشهداء بكفر المنازلة

افتتاح مسجد الشهداء
افتتاح مسجد الشهداء بكفر المنازلة بمركز كفر سعد، فيتو

أناب الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، لافتتاح مسجد الشهداء بكفر المنازلة بمركز كفر سعد، وذلك  بعد تنفيذ أعمال إحلاله وتجديده. 

افتتاح مسجد الشهداء بكفر المنازلة بعد إحلاله وتجديده

 

 حيث جاء الافتتاح بحضور النائب حسن عبد الوهاب عضو مجلس النواب والنائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ والشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف والأستاذ محمد الشبراوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد.

إفتتاح مسجد الشهداء بكفر المنازلة بمركز كفر سعد
افتتاح مسجد الشهداء بكفر المنازلة بمركز كفر سعد

 

وبدأت شعائر صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير المديرية خطبة الجمعة جاءت بعنوان " تعزيز الهوية ودورها فى صناعة الحضارة ".

 

هذا ويأتى ذلك فى إطار جهود وزارة الأوقاف تحت قيادة فضيلة الدكتور أسامة الأزهرى، لعمارة بيوت الله،  حيث شهدت عدد كبير من المساجد أعمال إحلال وتجديد وصيانة لرفع كفاءتها وعمارتها مبنى ومعنى.

 

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