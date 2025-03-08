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تراجع مبيعات الذهب خلال الأسبوع الأول من مارس.. شراء مستلزمات رمضان والأغذية والمشروبات أبرز أسباب تراجع حركة البيع والشراء محليا.. واستمرار ارتفاع سعر الأونصة العالمية

اسعار الذهب اليوم،فيتو
اسعار الذهب اليوم،فيتو

شهد الأسبوع الأول من الشهر الجاري تراجعا ملحوظا في مبيعات الذهب، وفي الوقت نفسه ارتفعت أسعار الجرام 21 الأكثر انتشارا وارتفاع سعر الأونصه خلال بداية شهر مارس.

وسجل سعر الأونصة  نحو 2918 دولار بعد ان كانت تسجل نحو 2847 دولارا فى نهاية شهر فبراير وبداية مارس.

وسجل سعر جرام الذهب خلال تعاملات اليوم 4130جنيها للعيار 21 الأكثر انتشارا بعد أن كان يسجل نحو 4045 جنيها فى بداية الشهر.

 

تراجع الطلب علي الذهب في الاسبوع الاول 

 

تتأثر مبيعات الذهب والمجوهرات بالسوق المحلية بحلول شهر رمضان من كل عام، حيث يؤدي الانصراف من جانب الأسر المصرية إلى شراء الأغذية والمشروبات التى تراجع مبيعات الذهب.

ويصب اهتمام عدد كبير من المواطنين على شراء السلع الأساسية في بداية شهر رمضان المبارك، وهو ما ينعكس على سوق وتجارة المشغولات الذهبية وتراجعها، حيث تهوى المبيعات بصورة كبيرة وتنتعش مع بداية الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك وحلول الأعياد.

 

 

 

وأكد نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق فى تصريحات خاصة، أن الذهب تراجع بنسبة تصل إلى 25% تقريبا داخل الأسواق والطلب في أضعف حالاته داخل الأسواق المحلية نظرا للانصراف إلى العزومات والأغذية والمشروبات

 

 

اسعار الذهب العالمية في البورصة 

 

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، متجهة إلى لتحقيق أفضل أداء أسبوعي لها منذ ستة أسابيع، بدعم من مخاوف الحرب التجارية وضعف الدولار، في حين تحول تركيز السوق إلى تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم.

 

ارتفعت اسعار الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 2,921.4 دولار للأوقية. استقرت العقود الآجلة للذهب الأمريكي عند 2926.10 دولار.

 

 

ويتجه مؤشر الدولار الأمريكي إلى أسوأ أداء أسبوعي له منذ 4 نوفمبر، مما يجعل السبائك المقومة بالدولار أقل تكلفة للمشترين الأجانب.

 

وعلى صعيد المعادن الأخرى، انخفضت الفضة في السوق الفورية بنسبة 0.3% إلى 32.54 دولارًا للأوقية وهبط البلاتين بنسبة 0.2% إلى 964.30 دولارًا، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 945.11 دولارًا.

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