الركراكي يعول على تألق دياز قبل أمم إفريقيا 2025

أشاد مدرب منتخب المغرب، وليد الركراكي، بنجمه براهيم دياز لاعب ريال مدريد ومدى تأثيره مع النادي الملكي خلال الموسم الحالي.

الركراكي يتغنى بدياز

وقال الركراكي في تصريحات صحفية: "وصول براهيم عزز من قدراتنا الهجومية، تم استقباله بشكل رائع من المجموعة، وتكيف بسرعة مع أسلوب لعبنا".

ومع اقتراب كل من كأس العالم للأندية وكأس أمم أفريقيا 2025، يجد براهيم دياز نفسه في قلب حملتين كبيرتين، مما يدفعه للبروز بشكل أقوى على الساحة الدولية.

وشارك دياز في 36 مباراة مع الفريق الأبيض بمختلف المسابقات خلال الموسم الحالي، وأحرز خلالها 6 أهداف، فيما قدم 7 تمريرات حاسمة لزملائه، وفقًا لموقع ترانسفير ماركت، المتخصص في إحصاءات نجوم الساحرة المستديرة.

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