نجوم سنة أولى رمضان حققوا النجاح وخطفوا التريند في موسم 2025

مسلسلات رمضان 2025 ، شهد موسم رمضان 2025 والذي تضمن عددا كبيرا من المسلسلات، اكتشاف عدد من المواهب الكثيرة، استطاعت أن تخطف التريند وتلفت أنظار الجمهور.

نجوم رمضان 2025

ومن أبرز النجوم الشباب الذين خاضوا تجربة التمثيل للمرة الأولى؛ الفنان الشاب مصطفي حمدي والذي ظهر بدور “آسر” الشاب من ذوي الهمم ونجل عمرو سعد من خلال أحداث مسلسل سيد الناس.

ولقي مصطفى حمدي اهتماما كبيرا من قبل بعض الفنانين ورواد السوشيال ميديا، عقب ظهوره الأول في مسلسل سيد الناس، ومن أبرزهم؛ الفنان خالد سرحان الذي قال من خلال “فيس بوك”: “إيه الممثل الشاطر أوي دا، دا شاطر بجد”.

كما يخوض الفنان ياسين السقا، نجل الفنان أحمد السقا، تجربة التمثيل للمرة الأولى من خلال مشاركته أيضا في مسلسل سيد الناس.

كما نجح مغني الراب فيلكس في خطف الأضواء من خلال مشاركته المميزة في مسلسل ولاد الشمس مع أحمد مالك وطه دسوقي، وتعد هذه التجربة الأولى له في التمثيل.

مغني الراب فيلكس بدأ مشواره الغنائي مع فريق معادي تاون مافيا من خلال ألبومين؛ الأول شياطين، والألبوم الثاني يحمل عنوان مسمعين، وبعد نجاح دام لثلاثة سنوات بين فليكس ومعادي تاون مافيا، فوجئ جمهور الراب بقطع العلاقة الإدارية والإنتاجية بين الطرفين.

ومن أبرز أعمال المغني فليكس أيضا؛ أغنيته مع أحمد مكي والتي تحمل عنوان “سقفي السما”، كما قدم أيضا أغنية كتافست.

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