انطلاق عرض مسلسل كامل العدد 3 على شاشة ON غدا

أعلنت قناة ON بدء عرض مسلسل “كامل العدد 3” للفنانة دينا الشربيني ابتداء من الغد الجمعة.

وتبدأ القناة غدًا عرض المسلسل حصريًّا عبر شاشتها في تمام الساعة الثامنة مساء.

ويعود مسلسل كامل العدد بجزئه الثالث في رمضان 2025، بعد النجاح الكبير الذي حققه في الموسمين السابقين.

تفاصيل مسلسل كامل العدد ٣

مسلسل كامل العدد 3 من بطولة: دينا الشربيني، شريف سلامة، بدرة، أحمد عبد الوهاب، إسعاد يونس، ميمي جمال، مريم الخشت، حسين فهمي، ألفت إمام، إنجي المقدم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.

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