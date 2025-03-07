الجمعة 07 مارس 2025
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تفاصيل تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية والخدمية بمدينة بني سويف الجديدة

مشروعات بنية تحتية
مشروعات بنية تحتية

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية والخدمية لتنمية وتطوير مدينة بني سويف الجديدة.

وأكد المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز مدينة بنى سويف الجديدة، على  الأعمال الجارية لصيانة ورفع كفاءة الطرق بالحي السكنى الثاني بالمدينة، وتابع أعمال مرمات الأسفلت بالحي السكنى الرابع بالمدينة بعد توصيل خطوط الغاز لقطع الأراضي، وأعمال استكمال تنفيذ الخرسانة للجزر الوسطى بالطرق الرئيسية لمشروع مرافق الحي السكني الخامس بالمدينة (طرق ومرافق).

وأشار إلى وضع جهد الكهرباء على 4 خلايا جديدة بمحطة محولات شرق النيل لتغذية 3 مناطق وهي: الحي الأكثر تميزا، والإسكان الاجتماعي 3، وعمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة بنى سويف الجديدة.

وأكد أهمية مواصلة صيانة الشبكات والمحطات والاهتمام بمحطات الكهرباء ومتابعة أعمال الصيانة لمحولات الكهرباء وأعمدة الإنارة بالمدن الجديدة، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، بجانب متابعة تنفيذ مشروعات الكهرباء الجاري تنفيذها بالمناطق الجديدة.

وفي هذا الإطار، تابع المهندس أحمد عبدالجابر، رئيس جهاز مدينة بنى سويف الجديدة، أعمال تركيب الخلايا الجديدة بمحطة محولات شرق النيل بعنبر جهد الـ ٢٢ كيلو فولت، بجانب الاتفاق مع شركة الكهرباء لضخ التيار الكهربائي للأحياء المذكورة بعد اختبار الكابلات الرئيسية الموصلة للأحياء من خلال الخلايا التي تم تركيبها.

وأشرف رئيس الجهاز على أعمال الدهان والصيانة الجارية لأعمدة الإنارة بالطرق والمحاور الرئيسية للمدينة ومنطقة الإسكان الاجتماعي (منطقة٧٧ فدانا)، حيث يتم إحلال كشافات الكهرباء بكشافات الليد بدلًا من الصوديوم لترشيد استهلاك الكهرباء.

وأشار رئيس جهاز بني سويف الجديدة، إلى أنه تم مراجعة مصادر التغذية الخاصة بالكهرباء لمحطات المياه والصرف الصحي والروافع ومأخذ المياه بالمدينة، والتأكيد على جاهزية المحولات والمولدات اللازمة لأعمال التشغيل مع تأكيد ضرورة تنفيذ أعمال الصيانات الدورية بصفة مستمرة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومستثمري المدينة.

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