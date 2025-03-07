جولة تفقدية لوكيل أوقاف الإسكندرية على المساجد الحدودية مع محافظة البحيرة

قام الدكتور نجاح عبد الرحمن راجح وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم الجمعة، بجولة مرورية صلاة الجمعة بإدارة أوقاف العامرية ثانى، يأتى ذلك بتوجيهات كريمة من الوزير أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف.

وذلك للوقوف على المساجد الحدودية التابعة للمديرية والتي تفصل بين مديرية أوقاف الإسكندرية ومديرية أوقاف البحيرة للتأكد من ضبط سير العمل بها، والتنبيه عليهم بجميع ما يلزم.

هذا وقد وجه القيادات الدعوية، والمفتشين بتكثيف المرور والمتابعة لضبط إيقاع العمل الإداري والدعوي، والعمل على راحة المترددين على بيوت الله عز وجل، مع تكثيف الأنشطة الدعوية والقرآنية والتوسع فيها، وإشعار المواطن بروحانيات الشهر الفضيل.

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