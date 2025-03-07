ضبط 4 تجار مخدرات بحوزتهم 22 كيلو حشيش داخل سيارة بمدينة بدر
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (4 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية")؛ حال استقلالهم سيارة "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة بدر وعُثر بحوزتهم على 22 كيلو جرام من مخدر الحشيش؛ قبل ترويجها خلال شهر رمضان.
وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
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