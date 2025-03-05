انطلاق المسابقة الثقافية لـ "الصحفيين" للعام الثالث على التوالي

يعلن مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية عن تنظيم المسابقة الثقافية في المعلومات العامة للصحفيين تحت إشراف الزميلة شيرين العقاد وكيل النقابة ورئيس اللجنة الثقافية.

تتضمن المسابقة ١٠ أسئلة بداية من يوم ٥ رمضان الي ١٥ رمضان،و تنشر الأسئلة على جروب نقابة الصحفيين وفي نهاية المسابقة يتم أرسال الإجابات إلي نسرين محروس الموظفة بالنقابة.



سيتم تحديد موعد عقب أجازة عيد الفطر لأختيار الفائزين في قرعة علنية وتسليم الجوائز للفائزين،و يدعو المجلس الصحفيين للمشاركة في المسابقة التي يصل اجمالي جوائزها ٣٠٠٠جنيه مقسمة على ٦ فائزين بواقع ٥٠٠ جنيه لكل فائز.



و يتقدم المجلس بخالص التهنئة القلبية بمناسبة شهر رمضان المبارك أعاده الله عليكم

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