واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها، وتكثيف الجهود لملاحقة وضبط القائمين على تصنيعها وترويجها.

ضبط 53 ألف قطعة ألعاب نارية فى البساتين وفيصل قبل ترويجهم

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (القاهرة – السويس) عن ضبط (مالكى مكتبتين) بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، وبحوزتهما (أكثر من 25 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).



وضبط (أحد الأشخاص) حال إستقلاله سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس، وبحوزته (28702 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).



وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.