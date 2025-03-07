الجمعة 07 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

انطلاق احتفالية ذكرى مرور 1085 عامًا هجريًّا على تأسيس الجامع الأزهر الشريف (بث مباشر)

الجامع الأزهر، فيتو
الجامع الأزهر، فيتو
ads

انطلقت منذ قليل فاعليات الاحتفالية الكبرى التي ينظمها الأزهر الشريف بمناسبة مرور 1085 عامًا هجريًا على تأسيسي الجامع الأزهر وإقامة أول صلاة جمعة فيه.
 

احتفالية ذكرى تأسيس الجامع الأزهر

حيث يقيم الأزهر الشريف، اليوم الجمعة الموافق 7 رمضان لعام 1446ه‍، احتفالية كبرى بمناسبة مرور 1085 عامًا هجريًّا على أول صلاة أقيمت في الجامع الأزهر الشريف في السابع من رمضان عام 361 هـ، الموافق 21 يونيو عام 972 م، وذلك بحضور أ.د محمد الضوينى، ولفيف من كبار علماء الأزهر وقياداته، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية.

وتتضمن الاحتفالية مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، التي تنطلق بعد صلاة الجمعة مباشرة، وتستهدف التعريف بتاريخ الجامع الأزهر، وهيئاته العلمية والتعليمية المختلفة، وأبرز شيوخه وعلمائه، ومواقفه من قضايا الأمة قديمًا وحديثًا، إضافة إلى عدد من الكلمات الرسمية التي يلقيها كبار علماء الأزهر وقياداته بهذه المناسبة، وفيلم عن تاريخ الجامع الأزهر، وفي ختام اليوم ينظم الجامع إفطارًا جماعيًّا للصائمين.

وكان المجلس الأعلى للأزهر قد قرر في مايو 2018 برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اعتبار مناسبة افتتاح الجامع الأزهر في السابع من رمضان عام 361هـ يومًا سنويًّا للاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأزهر الشريف احتفالية ذكرى تأسيس الجامع الأزهر الجامع الازهر الشريف الجامع الأزهر تاريخ الجامع الأزهر تأسيس الجامع الأزهر ذكرى تأسيس الجامع الأزهر

مواد متعلقة

في ذكرى تأسيسه، الجامع الأزهر كامل العدد بأول جمعة من شهر رمضان (صور)

7 رمضان 361 من الهجرة، افتتاح الجامع الأزهر للعبادة والعلم والصلاة لأول مرة

محافظ دمياط يشارك بحفل مرور 1085 عامًا على تأسيس الجامع الأزهر
ads

الأكثر قراءة

مصدر أمني يكشف حقيقة اختطاف فتاة سوهاج

زغلول صيام يكتب: هو ميدو بقى الحماية لمجلس الزمالك.. ومين الغلطان في مهاترات شوبير والحضري؟!

عمر مرموش يحصد أول جائزة مع مانشستر سيتي

أخبار مصر: بيراميدز يغري زيزو ووالده يوافق بشرط، ثورة جنرلات الأسد تهز سوريا، أذان الفجر بالمنوفية يثير الجدل، تحذير من عاصفة ثلجية

الخارجية الأمريكية: إدارة ترمب أنقذت 38 رهينة من غزة ولن تتوقف

انخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 7 مارس 2025 (آخر تحديث)

أول رد من حماس على تهديدات الرئيس الأمريكي

لليوم الثاني، ارتفاع سعر الفراخ اليوم الجمعة 7 مارس 2025

منوعات

المزيد

عرض لوحة "الحجاج" في مزاد بموسكو مقابل 1.5 مليون دولار

سقوط حافلة تقل 45 راكبًا من منحدر في البرازيل

صراع الكيف الدموي، 22 قتيلا في اشتباكات مسلحة بين عصابات المخدرات بالإكوادور (فيديو)

أقوى صاروخ لدى ماسك، لحظة تحطم "ستارشيب" وتساقط حطامه (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

يبدأ بـ 32 جنيها للكيلو، أسعار السكر اليوم الجمعة بالأسواق

أحدث أسعار القصدير اليوم الخميس

سعر النحاس اليوم الخميس 6 مارس 2025

المزيد

انفوجراف

فئات ممنوعة من صيام رمضان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معجزات الرسول، مخاطبته لقتلى بدر من المشركين

الإفتاء ترد على دعوى جواز الفطر للمسلم الغني في رمضان وإطعام مسكين عن كل يوم

ما حكم قراءة القرآن بدون وضوء أثناء الصيام؟ الأزهر للفتوى يحسم الجدل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية